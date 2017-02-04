بالفيديو.. ربط الكتروني بين محطات "أدنوك للتوزيع" و"دفاع مدني أبوظبي"

استكملت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع " أدنوك للتوزيع " استكمال النظام الإلكتروني الخاص بربط محطات أدنوك الخدمية بغرفة عمليات الدفاع المدني تعزيزا لإجراءات الوقاية من الحرائق وتطبيقا لمعايير السلامة وحماية للأرواح والممتلكات.

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وكان مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي العقيد محمد عبد الجليل الانصاري.. قدم شرحا لوفد من "أدنوك" برئاسة عبدالله سالم الظاهري مدير دائرة المبيعات والتسويق الذي زار غرفة عمليات الدفاع المدني في مركز القبيسات بأبوظبي موخرا حول آلية عمل نظام الربط الجديد، وجاهزية أجهزة الدفاع المدني للتعامل مع اي طارئ.

وقال الأنصاري "إن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في الدولة حيث يعمل من خلال نظام خاص يتيح لموظفي المحطات الإبلاغ مباشرة في حالة حدوث حريق أو أي طارئ ما يمكننا من تحديد الموقع فورا وإرسال فرق الدفاع المدني وإبلاغ غرفة العمليات المركزية تفاديا لازدواجية البلاغ والتقليل من الفترة الزمنية للاستجابة".

وأضاف أن النظام يتيح للعاملين في غرفة عمليات الدفاع المدني من الدخول إلى الكاميرات المتوفرة في محطات " أدنوك للتوزيع " لمتابعة مجريات الأمور والتواصل مباشرة مع الجمهور والعاملين فيها وتزويدهم بالتعليمات والإرشادات اللازمة لحين وصول مركبات الدفاع المدني.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي آلية عمل النظام عبر استخدام زر الإنذار الخاص المثبت في المحطة لإبلاغ غرفة العمليات باندلاع الحريق حيث يتم تحديد الموقع عبر خريطة ذكية وإبلاغ الجهات المعنية وإرسال فرق الدفاع المدني من أقرب مركز للحادث وإعلام المراكز الأخرى القريبة لتكون على استعداد تام في حال طلب المساندة والدعم الإضافي منها.

وقال إنه من خلال المعاينة المرئية.. يمكن لضابط العمليات الإيعاز الى الموظف المسؤول بإغلاق المحطة وطلب الإخلاء الفوري للمتواجدين عبر مكبرات الصوت المثبتة بالمحطة لحين وصول فرق الدفاع المدني لمعالجة الموقف.

ومن جانبه.. أكد الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع المهندس سعيد مبارك الراشدي السعي لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بكافة الجهات الحكومية في الدولة وخصوصا فيما يتعلق بأمن وسلامة الموظفين والعملاء والبيئة.. مشيرا إلى أن الشركة أخذت على عاتقها منذ تأسيسها أولوية تطبيق أفضل إجراءات وممارسات الأمن والصحة والسلامة والبيئة في جميع عملياتها وأنشطتها مستعينة بأفضل ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

وأشار الرئيس التنفيذي بالإنابة إلى ضرورة العمل سويا مع الإدارة العامة للدفاع المدني بناء على المستجدات والتطورات الحاصلة في مجال أمن وسلامة الأفراد والممتلكات لاسيما تعزيز آلية الربط الإلكتروني بين الجهتين وتسخير كافة الجهود والإمكانات من أجل تحقيق أعلى جاهزية وفاعلية لنظم السلامة والامن في محطات أدنوك الخدمية المنتشرة في جميع انحاء الدولة.

يشار إلى أن نظام الربط الإلكتروني بين الإدارة العامة للدفاع المدني ومحطات أدنوك الخدمية يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة وجاء بعد التنسيق المتواصل والجهود الحثيثة بين الطرفين لنظام الربط الإلكتروني مع محطات أدنوك الخدمية ودراسة مستفيضة لوقت الاستجابة وجاهزية النظام ودوره في التقليل من الحوادث والخسائر.