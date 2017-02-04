بالفيديو.. شرطة رأس الخيمة تضبط التاجر الخفي

تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة - إدارة مكافحة المخدرات من ضبط شخص يحمل جنسية دولة عربية، حيث يعتبر من كبار مروجي المخدرات في الدولة، وذلك بحسب ما صرح به مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، العقيد عدنان علي الزعابي، كما ذكرت شرطة رأس الخيمة عبر حيابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

حيث أوضح بأنه وردت معلومات مؤكدة تفيد عن وجود شخص يعتبر من أحد كبار مروجي المخدرات وأنه يستخدم دائماً أسماءً مستعارة أثناء ترويجه للمخدرات وفي تعامله

مع زبائنه من المروجين والمتعاطين والذي كان يحرص على عدم لقائهم بطريقة مباشرة ويعمد إلى إخفاء ملامحه وذلك بهدف عدم التعرف على شخصيته و صعوبة التوصل إليه من قبل رجال المكافحة، ما شكل تحد كبير أمامهم خصوصاً وأن المعلومات المتوفرة لديهم قليلة جداً.

وأضاف مدير إدارة مكافحة المخدرات بأنه تم تشكيل فريق لرصد ومراقبة ومتابعة تحركاته، إلى أن استقر في إحدى الاستراحات الموجودة بالإمارة وبعد أخذ كافة الإجراءات القانونية، وتحديد ساعة الصفر، قام رجال المكافحة تساندهم قوة من القوات الخاصة بمداهمة الغرفة التي يقطن فيها حيث تم ضبطه وبحوزته كمية من العقاقير المخدرة، وبتفتيش مركبته تم العثور على مجموعة من الحبوب المخدرة وعلى مجموعة من الأسلحة البيضاء.

وأشار أنه تم إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقه، لينال جزاؤه العادل.

🎥 فيديو : شرطة رأس الخيمة تضبط التاجر الخفي pic.twitter.com/EBzRwGop3s — شرطة رأس الخيمة (@rakpoliceghq) ٤ فبراير، ٢٠١٧

وتوجه العقيد عدنان الزعابي بخالص الشكر والتقدير لإدارة المهام الخاصة على يبدونه دائماً من تعاون وجهد كبير في ضبط المتورطين بقضايا المخدرات مما يعزز منظومة الأمن في الدولة، ويضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، والمتاجرة بأرواح أبنائها الشباب في سبيل المحافظة على أمن وطنهم، و التضحية بأرواحهم من أجل خدمة هذا الوطن.

كما توجه بالشكر الجزيل، لكافة الضباط و ضباط الصف والأفراد بإدارة مكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة.