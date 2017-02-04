شرطة عجمان تكثف دورياتها في ظل الظروف الجوية السائدة‎

كثفت القيادة العامة لشرطة عجمان، تواجدها في مختلف طرق الإمارة الداخلية والخارجية، لتقديم المساعدة إلى الجمهور، وضمان انسيابية الحركة المرورية، في ظل الطقس المتقلب المصاحب للرياح وهطول الأمطار، كما تم تكثيف الجهود للتعامل مع كافة البلاغات والحوادث التي تتلقاها غرفة العمليات، للسيطرة على الحوادث المرورية والحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة الأرواح، وتعزيز الأمن والأمان انطلاقاً من إستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى ضبط أمن الطرق.

ووجه نائب مدير ادارة المرور والدوريات بشرطة عجمان المقدم سيف عبدالله الفلاسي كافة السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء، وخاصة عند استخدام الطرق الواقعة بالقرب من المباني حديثة الإنشاء، تفاديا للحوادث والاصابات الواقعة نتيجة تساقط المواد الخطرة على الطرق أو نتيجة القيادة بسرعة زائدة ودون انتباه.

كما نوه الفلاسي إلى ضرورة التقيد بقواعد السير في الطقس المتقلب والأمطار والرياح، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، فضلاً عن غيرها من التعليمات التي تجنب الوقوع في الحوادث وتحافظ على حياة كافة مستخدمي الطريق، متمنياً السلامة المرورية للجميع.

وتهيب القيادة العامة لشرطة عجمان الجمهور، بأنها على أتم الاستعداد للاستجابة السريعة والفورية لكافة البلاغات على الرقم ( 999 ) وعلى مدار الساعة، لتوفير الاستجابة السريعة والفعّالة لكافة حالات الطوارئ في المجتمع.

في سياق متصل، تضررت اليوم في عجمان 12 مركبة بسبب سقوط مواد حديدية من بناية قيد الإنشاء على شارع الشيخ خليفة بمنطقة النعيمية.



وصرح مدير مركز شرطة النعيمية الشامل بشرطة عجمان المقدم غيث خليفة الكعبي أن الرياح الشديدة التي عمت الإمارة تسببت بسقوط عدد من سقالات الحديد على 12 سيارة متوقفة أسفل بناية قيد الانشاء في منطقة النعيمية على شارع الشيخ خليفة الذي يعد الشريان الرئيسي للحركة المرورية في عجمان، وعلى الفور عمل رجال الشرطة على إغلاق جزء من الطريق وتطويق الموقع لضمان سلامة الجمهور من تساقط الحديد، ولم يسفر الحادث عن حدوث أي إصابات بشرية أما عن المركبات فقد تضررت 5 منها بشكل بليغ و 7 تأثرث بضرر متوسط.

ونوه المقدم غيث خليفة الكعبي إلى الجمهور والسائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء الخروج أو القيادة في هذه الأجواء، وخاصة في الطرق الواقعة بالقرب من المباني حديثة الإنشاء، تفاديا للحوادث والاصابات الواقعة نتيجة تساقط المواد الخطرة على الطرق.