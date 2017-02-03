بالفيديو.. مدنيون تعاملوا مع حريق ناتج عن سقوط رافعة بشارع الشيخ زايد

كشف فيديو متداول لحادث سقوط رافعة من أعلى مبنى على شارع الشيخ زايد عن قيام أشخاص مدنيين بالتعامل مع حريق شب في سيارتين من اجمالي أربع سيارات سقطت عليها الرافعة، وقال مدير إدارة العمليات بالدفاع المدني في دبي لـ"الإمارات اليوم" إن هؤلاء الأشخاص مدربين من قبل الدفاع المدني ويعملون في المبنى الذي شهد الحادث.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص التحقوا بدورات متقدمة أعدتها الإدارة العامة للدفاع المدني بهدف الوصول بسرعة الاستجابة إلى صفر في حالة وقوع حرائق، لافتاً إلى أن فرقة من مركز دفاع مدني الاتحاد وصلت لاحقاً خلال دقائق من الحادث الذي وقع في حوالي الساعة 1.30 ظهر اليوم نتيجة الرياح الشديدة.