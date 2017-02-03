بالفيديو.. تضرر عدد من المركبات نتيجة سقوط سقالات بعجمان

تضرر عدد من المركبات بعد أن سقطت مجموعة من السقالات نتيجة سرعة الرياح الشديدة من بناية قيد الإنشاء بمنطقة النعيمية، ولم يسفر السقوط عن إصابات بشرية.

وقال العقيد ناصر راشد الزري رئيس قسم الإعلام والعلاقات بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، إن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع الحادث في منطقة اختصاص مركز الإدارة، وعلى ضوء البلاغ هرعت مركبات الدفاع المدني والتدخل السريع والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وعند الوصول باشرت الفرق بإبعاد السقالات من المركبات، وعند الانتهاء من المهمة تم تسليم الموقع للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة .

وطالب العقيد الزري بضرورة التزام شركات البناء، بشروط وأنظمة السلامة المهنية العامة التي تسهم بشكل فعال في إنجاز الأعمال، من دون وقوع إصابات للأفراد أو خسائر مالية.