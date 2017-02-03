ضبط 3 موقوفين هاربين من مركز شرطة نايف

ألقت شرطة دبي القبض على ثلاثة موقوفين من جنسيات إفريقية فروا أثناء نقلهم إلى مركز شرطة نايف.

وقال القائد العام المساعد بشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن الموقوفين الثلاثة متهمين بقضايا سرقة، وتم القبض على أحدهم أثناء محاولة الفرار.



وأضاف أن زميليه استطاعا الاختباء في أحد الأماكن لكن تم تكثيف البحث والتحري وفق خطة احتواء عاجلة وقبض عليهم مساء أمس في منطقة اختصاص نايف بعد ساعات من هروبهم.



وأشار إلى أنه جرى استجواب المتهمين في اتهامات بالسرقة وسوف تضاف إليهم تهمة الهروب، كما يتم التحقيق في ملابساتها.



وكانت مقاطع فيديو انتشرت أمس على مواقع التواصل تظهر نزلاء التوقيف أثناء محاولة هروبهم من المركز، إلى الشارع وعملية ملاحقتهم من قبل رجال الشرطة.