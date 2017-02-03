الحكم على «شاعر الأحاسيس» 9 فبراير

حددت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية جلسة التاسع من فبراير الجاري للحكم في قضية الملقب بـ«شاعر الأحاسيس».

وقدم محامي المتهم، خلال جلسة عقدت أمس، مذكرة بدفاعه، ملتمساً من هيئة المحكمة، للمرة الثانية، تكفيل موكله، لكنه قوبل بالرفض. وكانت الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المواطن الملقب بـ«شاعر الأحاسيس»، وذلك على خلفية اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والإخلال بالآداب العامة، ضمن إطار بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع.

وجاءت هذه الإجراءات نتيجة إطلاق «شاعر الأحاسيس» قصيدة شعرية تنافي الآداب العامة، مستخدماً وسائل التواصل الاجتماعي، ما يمثل فعلاً مخلاً بالنظام والآداب العامة، وإساءة استخدم التقنيات الحديثة.