إعادة موظف حكومي إلى عمله بعد ثبوت براءته في قضية جزائية

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً لم يقضِ لموظف بإعادته إلى العمل ورد حقوقه الوظيفية كافة، مؤكدة أنه في حال قُضي للموظف بحكم قطعي ببراءته، فإن جهة العمل تكون ملزمة بإعادته إلى وظيفته، واعتبار مدة خدمته متصلة، وصرف كل رواتبه المستحقة، وتعويضه.

وفي التفاصيل، أقام موظف حكومي دعوى إدارية، طالب فيها بإلغاء قرار جهة عمله، بإنهاء خدمته، وإلزامها بإعادته إلى عمله مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وقال إنه «عمل لدى جهة اتحادية، وتم توقيفه على ذمة قضية جزائية، وبقي محبوساً إلى أن أخلي سبيله»، موضحاً أن «المحكمة قضت ببراءته مما أسند إليه، وراجع جهة عمله من أجل إعادته إلى عمله».

وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار جهة عمله تأسيساً على أن الموظف كان موقوفاً بسبب قضية جزائية، ولم يكن انقطاعه عن العمل بإرادته الحرة، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم ترتضِ جهة العمل بهذا الحكم، فطعنت عليه، وكذا طعن الموظف.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة العمل، فيما أيدت طعن الموظف الذي قال إن «محكمة الاستئناف، بعد أن أيدت حكم أول درجة بعدم مشروعية القرار المطعون فيه، لم ترتب على هذا الإلغاء ما تفرضه المادة (122) من لائحة شؤون الموظفين في جهة العمل، من أنه في حالة وقف موظف عن عمله بسبب ارتكابه جريمة جزائية، فإنه في حال صدور حكم قطعي ببراءته فإن الإدارة تكون ملزمة بإعادته إلى وظيفته، واعتبار مدة خدمته متصلة، وصرف كل رواتبه المستحقة وتعويضه عما لحقه من أضرار، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه».

وقالت المحكمة العليا في حيثيات حكمها إنه «في حالة وقف الإدارة للموظف بسبب جريمة جزائية وانتهاء المتابعة بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 122 المشار إليها، فإن رقابة قاضي الإلغاء في هذه الحالة هي رقابة تامة كاملة، تتناول في فحواها الرقابة على مشروعية قرار الإدارة وتنبسط إلى ما يترتب على إلغاء القرار من آثار، وإذ لم يلتزم حكم الاستئناف هذا النظر، وهو ما حجبه عن بحث عناصر الدعوى، مما يعيبه ويوجب نقضه».