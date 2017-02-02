أبوظبي الاتحادية: الحكم على "شاعر الأحاسيس" 9 فبراير

حددت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية جلسة 9 فبرايرالجاري للحكم في قضية الملقب بـ"شاعر الأحاسيس".

وقدم محامي المتهم خلال جلسة اليوم مذكرة بدفاعه، ملتمساً من هيئة المحكمة للمرة الثانية تكفيل موكله، ولكنه قوبل بالرفض.

وكانت الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المواطن الملقب بـ"شاعر الأحاسيس"، وذلك على خلفية اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإخلال بالآداب العامة، ضمن إطار بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع.

وجاءت هذه الإجراءات نتيجة إطلاق الشاعر المذكور قصيدة شعرية تنافي الآداب العامة مستخدماً وسائل التواصل الاجتماعي، مما يمثل فعلاً مخلاً بالنظام والآداب العامة وإساءة استخدام التقنيات الحديثة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن استخدام تقنيات الاتصال الحديث في الجريمة، يعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة وفق القانون.