السرعة الجنونية تقتل سائق عربي وتصيب شخصان بإصابات متفاوتة

توفي سائق من الجنسية العربية يدعى "هـ.ب.ع" يبلغ من العمر 32 عاماً وأصيب شخصين آخرين من الجنسية الآسيوية بإصابات بين المتوسطة والبليغة إثر انحراف مركبة السائق العربي نتيجة قيادته للمركبة بسرعة جنونية واصطدامها وجهاً لوجه بمركبة أخرى على طريق الشيخ محمد بن زايد في إمارة رأس الخيمة.



وتفصيلا قال مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا الساعة السابعة و10 دقائق مساء اليوم، بوقوع حادث تصادم قوي بين مركبتين على الطريق شارع الشيخ محمد بن زايد.



وأوضح فور تلقي البلاغ تم ارسال دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ وسيارات الإسعاف الوطني لمكان الحادث، وتبين أن السائق العربي كن يقود مركبته بسرعة جنونية، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها واصطدامها بالحاجز الحديدي على الطريق العام وخروجها من مسارها للطريق المقابل، واصطدامها بمركبة يقودها آسيوي الجنسية برفقة شخص آخر من نفس الجنسية.

وأضاف أن حادث التصادم أدى إلى احتراق مركبة السائق العربي من الأمام بالكامل ووفاته في مكان الحادث، وإصابة الآسيويين بإصابات بين المتوسطة والبليغة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إحالة ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



وذكر الحميدي أنه يجب على السائقين ضرورة التقيد بالقواعد المرورية بالسرعات المحددة على الطرقات وعدم الانشغال بغير الطريق والتركيز أثناء القيادة واحترام الآخرين وعدم تجاوز الطريق لتفادي وقوع الحوادث المرورية.