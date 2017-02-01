وفاة شخصين وإصابة 3 في اصطدام مركبة بعمود إنارة

توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون إثر انحراف مركبتهم واصطدامها بعمود إنارة بمنطقة الدهيسة في رأس الخيمة، أمس.

وقال مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، صباح أمس، يفيد باصطدام مركبة بداخلها خمسة أشخاص يحملون جنسية دولة آسيوية، بعمود إنارة على أحد طرق الإمارة، وفور تلقي البلاغ تم إرسال دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ إلى مكان الحادث. وأوضح أن الحادث وقع عندما انحرفت المركبة التي كانوا يستقلونها واصطدمت بعمود إنارة، وأسفر الحادث عن وفاة سائق المركبة (م.ع - 57 عاماً) في موقع الحادث، فيما توفي زميله (م.ر - 51 عاماً) بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.