الحبس 6 أشهر لشاب سرق صندوق جمع التبرعات بمسجد في الشارقة

قضت الهيئة القضائية في محكمة الشارقة الشرعية بحبس شاب من جنسية دولة عربية، مدة ستة أشهر لقيامه بسرقة مبالغ مالية من صندوق للتبرعات يتبع لأحد الجمعيات الخيرية في إمارة الشارقة من مسجد عمر بن الخطاب في منطقة النباعة، مستخدماً قضيباً حديدياً للاستيلاء على المبالغ الموجودة بداخله.

واستندت المحكمة في قرارها إلى "مقطع فيديو مصور التقطه حارس المسجد للمحكوم وهو يقترب من صندوق التبرعات مستخدما قضيبا حديديا أخفاه في ملابسه وفتح من خلاله الصندوق وسرق المبلغ الموجود".

وبمواجهة المحكوم بالفعل الذي قام به في جلسة سابقة أنكر التهمة المسندة إليه، وقال إنها "غير صحيحة" وعليه قضت المحكمة بحكمها.