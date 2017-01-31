استقرار حالة «طفل النعيمية»

أكد مدير مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في عجمان، صالح حمد الجنيبي، أن الطفل الذي سقط هو ووالدته من شقتهما في الطابق الخامس بمنطقة النعيمية، دخل إلى العناية المركزة، ويتابع حالته فريق من الأطباء، وحالته الصحية مستقرة.

وقال الجنيبي لـ«الإمارات اليوم» إن «الطفل، الذي يبلغ من العمر 11 شهراً، يعاني كسرين في العمود الفقري والفخذ، فضلاً عن تقييم الجهاز العصبي للطفل».

وكان مدير إدارة مراكز الشرطة في عجمان، المقدم علي جبر الشامسي، قال إن «غرفة العمليات في شرطة عجمان تلقت بلاغاً بسقوط امرأة وطفلها الرضيع من الطابق الخامس في منطقة النعيمية».

وتابع أن دوريات الشرطة والإسعاف الوطني انتقلت إلى موقع الحادث في الحال، وتبين وفاة المرأة (ر.ع.س، عربية الجنسية)، واتضح أنها عندما سقطت كانت تحمل طفلها (11 شهراً)، ووجد بجانبها مصاباً، وعلى الفور تم نقلهما إلى مستشفى الشيخ خليفة بعجمان.

وأضاف الشامسي أنه بالتحقيق مع زوج المرأة تبين أنها تعاني الاكتئاب، وتوفيت فور سقوطها مباشرة، نظراً لتعرضها لكسور عدة وإصابات بليغة بسبب شدة الارتطام، ويعاني الرضيع إصابات بليغة في أنحاء عدة من جسده إثر السقوط. وقال إنه «اتضح من المعاينة ورفع البصمات أن باب الشقة مغلق من الداخل، ولا يوجد أي أثر أو شبهة بوجود شخص آخر داخل الشقة مع المرأة وطفلها قبل سقوطهما».