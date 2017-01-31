أكثر 10 مخالفات مرورية يرتكبها السائقون على الطرق

أظهرت مؤشرات وزارة الداخلية الخاصة بالمخالفات المرورية، العام الماضي، أن هناك 10 مخالفات مرورية تصدرت مخالفات السائقين على مستوى الدولة، من بين 153 نوعاً من المخالفات، وتصدرت القائمة مخالفة تجاوز السرعة بأكثر من مليوني مخالفة، من إجمالي نحو ثلاثة ملايين و641 مخالفة، وفي المرتبة الثانية عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة بـ62 ألفاً و282 مخالفة، وثالثاً عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي بـ55 ألفاً و310 مخالفات.

وحلت في المرتبة الرابعة الوقوف في مكان ممنوع بـ42 ألفاً و102 مخالفة، وخامساً عدم تجديد ترخيص المركبة بعد انتهاء مدته بـ40 ألفاً 157 مخالفة، وسادساً عبور المشاة للطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم 34 ألفاً و303 مخالفة، وسابعاً عرقلة حركة السير 30 ألفاً و158 مخالفة، وثامناً استخدام الهاتف أثناء القيادة 28 ألفاً و850 مخالفة، وتاسعاً عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير 26 ألفاً و770 مخالفة، وعاشراً عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور 23 ألفاً و763 مخالفة.

وتعمل وزارة الداخلية، ممثلة في إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة، وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، حيث تكثف حملات الضبط المروري من خلال الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية لضبط المخالفين لقواعد وأنظمة السير والمرور.

وكانت وزارة الداخلية كشفت لـ«الإمارات اليوم»، في وقت سابق، عن عزمها إدخال تعديلات على قانون السير والمرور الاتحادي والنقاط السوداء، إذ تُجرى في هذا الصدد دراسة مقترحات وتوصيات بالتنسيق مع جهات معنية، موضحة أنه «سيعاد النظر في نظام النقاط السوداء للمخالفات المرورية، إضافة إلى إدراج مخالفات ضمن (الخطرة) مع رفع عدد النقاط المرورية المسجلة عليها، خصوصاً بعد أن لوحظ مدى خطورتها وتأثيرها في نسب الحوادث والوفيات».

وأكّدت أنه «منذ صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور والسير الاتحادي والنقاط المرورية في 2008، أي خلال السنوات السبع الماضية، انخفض معدل وفيات الحوادث بنسبة 40%، من 1071 وفاة في 2008 إلى 675 وفاة في 2015».

إلى ذلك، أعرب 47% من مشاركين في استطلاع أجرته «الإمارات اليوم»، عبر موقعها الإلكتروني، عن تأييدهم لزيادة النقاط المرورية السوداء، مع خفض قيمة غرامات المخالفات المالية، ضمن تعديلات يُنتظر إدخالها على قانون السير والمرور الاتحادي، وذلك وفقاً لنتائج الاستطلاع.

في المقابل، أعرب 35% من المشاركين، البالغ عددهم 2432 شخصاً، عن تأييدهم لإلغاء نظام النقاط السوداء، والإبقاء على الغرامات المالية، في حين اختار 18% من المشاركين إبقاء نظام النقاط السوداء والغرامات المالية كما هي من دون تعديل.