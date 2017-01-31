نيابة دبي تتهم خبازاً بمحاولة قتل فتاتين

أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، خبازاً يحمل جنسية دولة آسيوية، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة محاولته قتل فتاتين باستخدام «مشرط»، بعد دخوله شقتهما بنيّة ممارسة الجنس.

وقالت أوراق الدعوى، أن الفتاتين، وهما متهمتان بممارسة الدعارة، كانتا في شقتهما بمنطقة فريج المرر، وحضر المتهم البالغ من العمر 22 عاماً بنيّة ممارسة الجنس، وفور دخوله وجه إليهما طعنات في منطقة الرأس والرقبة والكتف والصدر والبطن، ما نتج عنه سقوطهما أرضاً ولاذ بالفرار، وبعد حضور صديقة الفتاتين شاهدت الدماء تسيل منهما، فأبلغت الشرطة التي حضرت إلى الشقة وبدأت البحث عن المشتبه فيه.

المتهم نفّذ الجريمة بناءً على طلب مجموعة أشخاص من موطنه كانوا ينتظرونه أمام البناية.

وقال رقيب من شرطة دبي، في تحقيقات النيابة، إنه فور تلقي البلاغ انتقل إلى مكان الشقة وبدأ مع زميليه في تطويق المنطقة المجاورة لمنع هروب المتهم، وأثناء عملية البحث، قام أحد الأشخاص بإرشادهم إلى الطريق الذي سلكه المتهم، فتم تتبع آثره، حتى عثروا عليه، وكانت الدماء تسيل منه، وبدت عليه آثار التعب والإرهاق، فتم إلقاء القبض عليه.

وأفادت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، بأن الطعنات الموجهة للفتاتين تعتبر قاتلة، وكادت تودي بحياتهما لولا نقلهما إلى المستشفى وإسعافهما.

وقال المتهم أمام المحكمة إنه نفذ الجريمة بناءً على طلب مجموعة أشخاص من موطنه كانوا ينتظرونه أمام البناية التي ارتكبت فيها الجريمة، فيما قررت المحكمة حجز القضية للحكم في 27 فبراير المقبل.

وذكرت التحقيقات أن إحدى الفتاتين مصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وتم إجراء الحجر عليها في محبسها، فيما خلت أوراق الدعوى المحالة إلى المحكمة من أي تفاصيل تُشير إلى دوافع المتهم في ارتكاب جريمته.

وفي قضية أخرى، أحالت ثلاثة شبان إلى المحكمة، لتورطهم بالاعتداء على مندوب مبيعات، بسبب خلاف مالي بينهم.

وقالت أوراق الدعوى، إن المتهمين استدرجوا مندوب مبيعات إلى شركتهم بعد أن أبلغوه نيّتهم سداد ديونهم له، وبعد أن سلّموه الأموال البالغة 200 ألف درهم، وحصلوا منه على الشيكات البنكية التي بحوزته وتمزيقها، اعتدوا عليه بالضرب وسحبوا منه المبلغ المالي.

وفور خروجه من الشركة تقدم ببلاغ لدى الشرطة، وألقت الشرطة القبض على الجناة.