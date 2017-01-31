شرطة دبي تضبط مئات الآلاف من مواد البناء المقلدة

قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تلاحق مروجي البضائع المقلدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وتتعاون مع الجهات المختصة لإغلاق الحسابات التي تقوم بذلك.

فيما كشف مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائي، العقيد صلاح بوعصيبة، عن ضبط مئات الآلاف من مواد البناء المقلدة داخل مستودع في منطقة ند الحمر، شملت شفرات وأدوات قطع وأقفالاً تحمل علامات تجارية معروفة.

وتفصيلاً، ذكر المنصوري أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تلعب دوراً مهماً في حماية الاقتصاد من خلال مكافحة تزييف وتقليد العلامات الأصلية التي تكبد الشركات الكبرى خسائر فادحة، خصوصاً أن دبي وجهة رئيسة لهذه الشركات.

وأضاف أنه لوحظ أخيراً وجود عشرات الحسابات لبيع بضائع مقلدة، خصوصاً الملابس والأحذية، وغيرها من المنتجات التي تلقى رواجاً كبيراً بين المستهلكين، لافتاً إلى أن هناك فريقاً محترفاً يتولى تتبع هذه الحسابات وتحديد مصادرها، وفي حال توزيعها محلياً يتم ضبط أصحابها وإحالتهم إلى الجهات المختصة، فيما تنسق إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية مع الإدارات المختصة، مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهيئة تنظيم الاتصالات، لإغلاق الحسابات التي تنشأ في دول أخرى وتروج منتجاتها في الدولة.

وأكد أن هناك مسؤولية على أفراد المجتمع في مكافحة هذه الجرائم، إذ يجب عليهم الإبلاغ فور رصدهم أياً من هذه المواقع أو المروجين، مشيراً إلى أن هذه البضائع تفتقد إلى اشتراطات السلامة الأساسية، وتمثل خطورة على مستخدميها.

إلى ذلك، قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، العقيد صلاح بوعصيبة، إن معلومات وردت إلى الإدارة حول وجود مستودع في منطقة ند الحمر يحوي مئات الآلاف من مواد بناء مقلدة، تحمل علامات تجارية مشهورة، ويديره شخص آسيوي.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل، للتأكد من صحة المعلومات، ثم استصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة المستودع.

وأشار إلى أن فريق العمل ضبط مدير المستودع ويدعى (ع.ح.ع)، وفوجئ بوجود مئات الآلاف من المواد المقلدة التي شملت أكثر من 147 ألف شفرة، و108 آلاف سكين، و110 آلاف أداة قطع، وعشرات الآلاف من مواد أخرى تستخدم في أغراض مختلفة بقطاع البناء والتشييد.

وأفاد بأن المتهم اعترف بأنه استورد هذه المواد على مراحل من دولة آسيوية، لافتاً إلى مصادرة المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمقارنتها بالقطع الأصلية، وتحديد كيفية تقليدها، وإعداد تقرير بذلك وإرفاقه بملف القضية، كما تم تحويل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه.

ولفت بوعصيبة إلى أن الإدارة تعتمد على تعاون الجمهور في الإبلاغ عن أماكن ترويج هذه المنتجات، التي لا يقتصر ضررها على الخسائر التي تتكبدها الوكالات المعتمدة، بل تمثل خطورة على الصحة العامة، خصوصاً لو كانت ذات صلة مباشرة بسلامة الأفراد، مثل الإطارات، ومواد البناء، والأحبار، والأجهزة الإلكترونية، وغيرها.