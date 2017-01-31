عصابة «دارك سكاي» تسطو على محل صرافة في مصفح

ألقت شرطة أبوظبي القبض على عصابة تطلق على نفسها «دارك سكاي»، مكوّنة من ستة أشخاص من دول إفريقية، تراوح أعمارهم بين 30 و35 سنة، بعد السطو على محل صرافة في منطقة مصفح الصناعية، باستخدام آلات حادة، ونجحت قوة التحريات والمباحث الجنائية في تحديد هوية السيارة المستخدمة في العملية خلال زمن قياسي، ونجحت في ضبط الجناة والمسروقات.

أفراد العصابة راقبوا محل الصرافة المستهدف، ورصدوا توقيت وصول سيارة نقل الأموال بدقة.

وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العميد الدكتور راشد بورشيد، أنه فور تلقي بلاغ من غرفة العمليات بالحادث، تحركت فرق التحري المختصة إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال معطيات التحقيقات، قيام الجناة باستخدام بعض الأدوات الحديدية والسلاح الأبيض، للاستيلاء على نحو 970 ألف درهم، خلال عملية نقل الأموال من قبل شركة متخصصة بنقل الأموال خلال ساعات الدوام الرسمي.

وأضاف بورشيد، أنه بناء على تحليل المعطيات والبيانات توصل فريق التحري إلى أفراد العصابة، الذين قاموا بمراقبة محل الصرافة المستهدف لأيام عدة قبل ارتكاب الجريمة، وتم تحديد توقيت وصول سيارة نقل الأموال بدقة، وتمكنوا من تخليص صناديق المال من موظفي شركة نقل الأموال بالقوة، باستخدام الآلات الحديدية والهروب بالأموال بسيارة مستأجرة من مكتب تأجير في إمارة أخرى باستخدام وثائق شخصية مزوّرة.

إجراءات الأمن والسلامة طالب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العميد الدكتور راشد بورشيد، محال الصرافة باتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة والاحتياطات الضرورية الكفيلة بتجنبهم أي أعمال سرقة، من خلال توظيف أعداد كافية من الحرّاس المؤهلين ذوي الحسّ الأمني العالي، لتوفير حماية كافية لمحال الصرافة وأدوات ومعدات حفظ ونقل الأموال، واتباع بروتوكول معين خلال التوقف أمام محال الصرافة لجلب الأموال بشكل آمن ومراقبة المكان. وأضاف أن على الشركات الخاصة بنقل الأموال أن تؤهل العاملين لديها والمكلفين نقل الأموال وصقل خبراتهم وتزويدهم بتقنيات الأمان الكفيلة بحمايتهم من سطو من خلال دورات تأهيل بدنية لطواقم نقل الأموال وتنمية الحسّ الأمني لديهم وآليات إبلاغ الجهات الأمنية بأي ملاحقة أو تتبع يقوم بها غرباء خلال نقلهم الأموال.

وتابع أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع إدارة التحريات في القيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، تم التوصل إلى أفراد العصابة، والقبض عليهم، وتحريز المسروقات التي بحوزتهم، وتبين من التحقيق أن أفراد العصابة تخلصوا من الهواتف وبطاقات الاتصال المستخدمة في الجريمة بمسرح الجريمة، لتشتيت وتضليل عملية التحري. كما بيّنت التحقيقات أن بطاقات الاتصال الهاتفي مسجلة بأسماء أشخاص مقيمين خارج الدولة، في حين قام أعضاء العصابة بإيقاف السيارة المستخدمة في الجريمة في أحد الطرق بمنطقة سكنية في إحدى مدن الدولة، وقاموا باستخدام سيارة أخرى للانتقال إلى إمارة الشارقة، وبعد جمع الأقوال واستكمال متطلبات التحقيق تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأشار بورشيد، إلى أن طريقة ارتكاب الجريمة من قبل أفراد العصابة تعتبر من الظواهر الدخيلة على المجتمع، إذ تحمل الجريمة في طياتها طبيعة إجرامية مركبة، ما يؤكد أن الفكر الإجرامي ومهما اتبع من طرائق وأساليب خداع لابد أن يقع تحت طائلة القانون، وأظهر قدرة رجال التحري والمتابعة بما يمتلكون من خبرات ومهارات في تتبع المجرمين والوصول إليهم، رغم قيامهم باتباع أساليب إجرامية معقدة في الهروب.

وأضاف أنه خلال مراحل متابعة القضية أبدت الجهات المختصة في القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة، تعاوناً وتنسيقاً كبيرين، أثمر سرعة الوصول إلى الجناة في وقت قياسي، ما يعكس روح المسؤولية في أداء الواجب، والتأكيد أن الواجب الأمني في مواجهة الجريمة هو مسؤولية كل الأجهزة الأمنية والشرطية في إطار العمل الأمني المتكامل، الذي ينعكس على تعزيز الأمن والاستقرار وإحباط أي محاولات تعتبر تهديداً لأمن واستقرار المجتمع.