■ لم يجد شاب يحمل جنسية دولة آسيوية تبريراً لاعتدائه على شرطي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد إلقاء القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة مع صديقيه، إلا القول إنه كان يقصد «المزاح» مع الشرطي.

وقال الشرطي المعتدى عليه من قبل المتهم، إنه أثناء وجوده في مواقف مبنى الإدارة، حضر زملاؤه الذين ألقوا القبض على المتهم وصديقيه، فحاول مساعدتهم بإنزال المتهمين إلى المبنى، غير أنه فوجئ بعد ترجل المتهم من المركبة بتوجيهه لكمة إلى وجهه، وحاول أن يوجه إليه لكمات أخرى، غير أن زملاءه تمكنوا من السيطرة عليه، وبعد إدخاله إلى الإدارة، وسؤاله عن سبب توجيهه لكمة إلى الشرطي، أفاده بأنه كان يمزح معه فقط. وذكرت النيابة العامة أن المتهم كان يحوز كمية من مخدر «الميثامفيتامين» بقصد الترويج، وأنه زود به المتهمين الآخرين (صديقيه)، وألقي القبض عليهم في مسكن المتهم، وكانوا متعاطين من ذلك المخدر.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات في دبي، وطالبت بمعاقبة المتهم الأول عن جناية حيازة مواد مخدرة بقصد الترويج، والاعتداء على موظف عام خلال تأديته عمله، وتعاطي المواد المخدرة للمتهمين جميعاً.

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