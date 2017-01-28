أروقة المحاكم

■ تُحاكم محكمة الجنايات في دبي خادمة تحمل جنسية آسيوية، اتهمتها النيابة العامة بسرقة حصالتين تحتويان على مبلغ 22 ألف درهم من منزل مخدوميها، والفرار هاربة، بعد أن استغلت عدم وجود أحد في المنزل، وعند عودة ربة المنزل اكتشفت هروب الخادمة، واختفاء المبلغ، فأبلغت الشرطة التي تمكنت من إلقاء القبض عليها، وأقرت في محضر الشرطة بسرقة الأموال.

■ أحالت النيابة العامة في دبي موظفاً خليجياً إلى محكمة الجنايات، لتورطه في تحويل شقته إلى مكان لتعاطي المواد المخدرة لأصدقائه.

وقالت النيابة العامة إن المتهم (36 عاماً) سلم شقته إلى متهمين محالين إلى محكمة الجنح ليتعاطوا المواد المخدرة بداخلها، مضيفة أن أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنوا من القبض عليه، بعد أن وردتهم معلومات تفيد بتورطه في تعاطي المواد المخدرة، وبعد توجههم إلى شقته عثروا عليه مع المتهمين الآخرين يتعاطون المواد المخدرة، فألقي القبض عليهم.

■ يواجه سائق يحمل الجنسية آسيوية عقوبة السجن المؤبد في حال أدانته محكمة الجنايات في دبي بما أسندته إليه النيابة العامة بحيازة مواد مخدرة بقصد الترويج.

وتعود أوراق الدعوى التي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة إلى أن المتهم (60 عاماً) حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار، مشيرة إلى أن أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنوا من إلقاء القبض عليه، وبتفتيش مركبته عثروا على كمية من مخدر الهيروين تحت دواسة البنزين.