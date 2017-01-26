الإمارات اليوم

وفاة شخص سقطت شاحنته في مياه البحر بأحد موانئ رأس الخيمة

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توفي سائق شاحنة من جنسية دولة آسيوية في العشرينيات من عمره إثر سقوط شاحنته في مياه البحر بأحد الموانئ برأس الخيمة.

وقال مدير فرع التحقيق والبحث الجنائي بالإنابة في مركز شرطة شعم الشامل برأس الخيمة، الملازم أول محمد سعيد الشحي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بتعرض احدى الشاحنات للغرق وعلى الفور تم ارسال دوريات الشرطة وسيارات الاسعاف الوطني لمكان البلاغ.

وأوضح أن الشاحنة سقطت في البحر نتيجة تحطم جزء من أرضية أسفلت الميناء أثناء تحميل الشاحنة للمعدات ما أدى الى انزلاقها وسقوطها في مياه البحر، وتابع أن الحادث أسفر عن غرق السائق الاسيوي ووفاته في المكان.

وأضاف أنه تم نقل الجثة الى المستشفى تمهيدا لتسليمها لذويه، كما تم تحويل ملف الحادث الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

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