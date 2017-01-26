الإمارات اليوم

تأجيل قضية "شاعر الأحاسيس" إلى 2 فبراير

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نظرت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية اليوم، إلى قضية الملقب بـ"شاعر الأحاسيس"، وقررت تأجيلها لجلسة 2 فبراير المقبل، لتقديم الدفاع.

والتمس محامي المتهم خلال جلسة اليوم من هيئة المحكمة تكفيل موكله، ولكنه قوبل بالرفض.

وكانت الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المواطن الملقب بـ"شاعر الأحاسيس"، وذلك على خلفية اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإخلال بالآداب العامة، ضمن إطار بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع.

وجاءت هذه الإجراءات نتيجة إطلاق الشاعر المذكور قصيدة شعرية تنافي الآداب العامة مستخدماً وسائل التواصل الاجتماعي، مما يمثل فعلاً مخلاً بالنظام والآداب العامة وإساءة استخدام التقنيات الحديثة وخاصة مواقع التواصل.

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