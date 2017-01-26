بلدية أبوظبي تخالف 210 منشآت أسكنت عمالها في سدات علوية

خالفت بلدية أبوظبي 210 منشآت في منطقة الشهامة الجديدة، لتجاوزها اشتراطات بناء السدات العلوية، ومتطلبات استغلالها الصحيحة، مطالبة بإزالة السدات غير المرخصة. وأمهلت المخالفين أسبوعاً لتصحيح أوضاعهم، وإزالة الإضافات وأسباب المخالفات، لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية.

وشدّدت على ضرورة إزالة السدات العلوية في المحال التجارية والمنشآت المهنية غير المرخصة، حفاظاً على سلامة العاملين، وتلافياً لتعرضهم للحوادث والإصابات، ولتوفير الظروف الصحية الملائمة لهم، والمحافظة على سلامة سكان البنايات التي تحتوي أي نوع من أنواع السدات.

كما دعت أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والحرفية والمهنية وملاك البنايات إلى توفير المسكن الملائم للعمال، مؤكدة ضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والسلامة المهنية، وعدم استغلال السدات العلوية في المحال التجارية والحرفية والمهنية لأغراض السكن. وتواصل البلدية حملتها التفتيشية لمكافحة ظاهرة الإضافات السكنية والبناء العشوائي والملحقات بأشكالها كافة، التي تنفذ من دون الحصول على التراخيص اللازمة، سواء في المنشآت أو الفلل والشقق والمباني السكنية والتجارية.

وكانت البلدية قد أطلقت الحملة في نوفمبر 2016 للتأكد من التزام المنشآت التجارية والحرفية والمستودعات بتوفير السكن الملائم لعمالها، وعدم استغلال السدة العلوية لأغراض السكن والمبيت والتخزين، فيما ستستمر الحملة حتى منتصف فبراير المقبل من العام الجاري.

يذكر أن قانون المظهر العام (رقم 16 لسنة 2009)، يحظر إضافة أي أدوات أو معدات أو أجهزة، أو إجراء أي أعمال ديكور أو تغيير على واجهات المباني أو المنشآت التجارية (مثل المداخن، اسطوانات الغاز، المظلات، أجهزة المكيفات، أعمال الإنارة، وما في حكمها)، من دون تصريح. كما يحظر القانون إضافة سدات علوية للمحال واستغلالها لأغراض مبيت العمال، أو التخزين غير المطابق لشروط السلامة.