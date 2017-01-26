«مكافحة المخدرات» تتلقى 147 مكالمة خلال 4 أشهر

تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، عبر الرقم المجاني (901)، خلال الربع الرابع من العام الماضي، 147 مكالمة، مقابل 218 مكالمة، خلال الفترة ذاتها من عام 2015.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن «قسم التوعية بأضرار المخدرات يقع على عاتقه نشر ثقافة التوعية بكل أشكالها وأنواعها وأنماطها، بحيث تصل إلى الهدف المنشود، وهو تقليل عدد متعاطي المخدرات، والحدّ من انتشارها، وتوعية الجمهور بمخاطرها، حيث نظم القسم خلال الربع الرابع من العام الماضي، 80 فعالية، منها 26 معرضاً للتوعية والوقاية من أضرار المخدرات، و54 محاضرة، مقابل 73 فعالية خلال الربع الرابع من عام 2015، منها 33 معرضاً للتوعية والوقاية من أضرار المخدرات، و40 محاضرة».

وبيّن خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن «حملات التوعية والمحاضرات والمعارض الهادفة إلى التوعية بأضرار المخدرات، تلقى ردود فعل إيجابية من قبل أولياء الأمور، أو إعلان بعض الشباب توبتهم والرجوع لجادة الصواب، من خلال الاستفادة من المادة (43) من قانون المخدرات، التي تعفي المتعاطي من العقوبة حين يسلم نفسه طواعية طالباً للعلاج».