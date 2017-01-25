"نيابة أبوظبي" تأمر بحبس عدد من المشجعين وتستدعي شخصية رياضية للتحقيق

أمرت النيابة العامة في أبوظبي، بحبس عدد من المشجعين لكرة القدم على خلفية اتهامهم بالإساءة إلى كيان رياضي.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة، تحريض المشجعين المتهمين لجماهير أحد الأندية، على التجمع أثناء تدريب فريق النادي واستخدام عبارات مسيئة ، ما أدى إلى الإضرار بالبرنامج التدريبي.

وتهيب النيابة العامة بأفراد المجتمع بالابتعاد عن السلوكيات المخالفة للقانون، التي لا تمت للأخلاق الحميدة بصلة، والبعد عن التعصب الرياضي سواء أثناء الممارسة أو التشجيع، وعدم الإساءة للآخرين سواء كانوا أشخاصاً أو كيانات رياضية، والتي تواجهها النيابة العامة بكل حسم حال شكلت مخالفة لأحكام القانون.

وفي قضية أخرى، أمرت النيابة العامة في أبوظبي، باستدعاء شخصية رياضية للتحقيق فيما نسب إليه من نشر عبارات مسيئة من خلال شبكة التواصل الاجتماعي .

وجددت النيابة العامة تأكيدها على القيام بواجبها تجاه المجتمع والتصدي لكل الأفعال المخلة بالنظام والآداب العامة، وإساءة استخدم التقنيات الحديثة، وخاصة ما يطرح في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع.

وحذرت من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شأنه الإساءة والخروج عن الآداب العامة، مع ضرورة الانتباه عند إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو ارسال أي ألفاظ أو عبارات أو اشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام، مؤكدة أنها تعمل دائما على اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق كل من يخالف القانون.