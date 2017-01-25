«سيناتور وهمي» وزائران يحاولون الاحتيال على مستثمر بدولارات مزيفة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائرين يحملان جنسية دولة إفريقية، لتورطها مع آخر هارب في محاولة الاحتيال على مستثمر مصري، باستخدام 419 ألف دولار مزيفة. وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما أوردتها تحقيقات النيابة، إلى أكتوبر الماضي، عندما عرض مستثمر مخبزاً يملكه للبيع، واتصل به المتهم الهارب وادعى أنه «سيناتور» موجود في الكاميرون، ولديه 3.5 ملايين دولار، وأبدى رغبته في شراء المخبز، وزعم أن ابنيه مقيمان في دبي (المتهمان)، وسيعاينان المخبز ويكملان الإجراءات.

وقال المستثمر في التحقيقات، إنه استقبل اتصالاً من المتهم الأول، أبلغه فيه أنه ابن «السيناتور»، وأنه يريد مقابلته لإكمال الإجراءات، فالتقاه وكان برفقته المتهم الثاني، وعاينا المخبز وأبديا إعجابهما به، وعرضا عليه ورقة نقدية من فئة 100 دولار عليها أختام في كلتا الجهتين، ورشا مادة كيميائية شفافة على الورقة المالية، ومسحاها بعد ذلك، ما نتج عنه إزالة تلك الأختام، وأبلغاه أن لديهما مبالغ مالية كبيرة في الكاميرون وعليها ذات الأختام، وأن والدهما سيرسلها إليهما عن طريق دبلوماسي، ليتمكنا من إدخالها إلى الدولة، وأنهما سيتمكنان من إزالة تلك الأختام من خلال المادة التي بحوزتهما.

وأشار إلى أن المتهمين اصطحباه إلى محل صرافة، وتمكنا من تحويلها إلى العملة الإماراتية، فأبلغهما بعد ذلك بموافقته على بيع المخبز.

وبعد يومين تواصل معه المتهمان، وأبلغاه أن الأموال في طريقها إلى الدولة، غير أنهما يحتاجان إلى مبلغ 1300 دولار لدفعها لذلك الدبلوماسي ليستطيعا تسلمها منه، لافتاً إلى أنه بعد ذلك ساوره الشك حول صحة كلامهما، فتوجه إلى مركز الشرطة، وأبلغهم بتفاصيل الواقعة، فطلبوا منه مسايرتهما لإلقاء القبض عليهما متلبسين. وتابع: «تواصلت مع المتهمين، وأبديت لهما موافقتي على تسليمهما المبلغ المطلوب، الذي زودتني به الشرطة، والتقيت معهما في أحد الأماكن، وأثناء ذلك قام أفراد الشرطة بمداهمتهما، والقوا القبض عليهما». وقال ملازم من شرطة دبي، إنه بتفتيش المتهمين ومقر سكنهما، تم العثور على 4190 ورقة نقدية مزورة من فئة 100 دولار، وأنهما أقرا بمحاولتهما الاحتيال على المستثمر من خلال إيهامه بصحة تلك الأوراق النقدية.