بحث إجراءات السلامة المرورية على طريق السلع

بحثت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، في اجتماع مع الشركات العاملة في مجال الأعمال الإنشائية على طريق أبوظبي - السلع، خطتها الشاملة الهادفة إلى توفير أقصى درجات السلامة المرورية في أماكن الأعمال الإنشائية على الطريق، في إطار مشاركتها في فريق تحدي خفض عدد الوفيات على أخطر خمسة طرق في الدولة، ضمن مبادرة المسرعات الحكومية.

وأكد رئيس قسم الطرق الرئيسة في مرور أبوظبي بالمنطقة الغربية، المقدم سهيل صياح المزروعي، ضرورة التزام الشركات باتخاذ الإجراءات التي من شأنها توفير أقصى درجات السلامة في مناطق الإنشاءات والأعمال، من خلال إضاءة جميع مداخل ومخارج مناطق التحويلات، والالتزام بالإجراءات الكفيلة بحماية العمال من أخطار الطرق في المناطق الإنشائية.