35 ألف مخالفة استخدام الهاتف النقال في الدولة العام الماضي

قال مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، العميد غيث حسن الزعابي، إن الإحصائية المرورية الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري، تشير إلى أن عدد المخالفات التي تم تحريرها نتيجة استخدام الهاتف النقال، أثناء القيادة، بلغ 35 ألفاً و92 مخالفة خلال عام 2016 على مستوى الدولة، مؤكداً أهمية تعزيز الوعي المروري لكل أفراد المجتمع، وتكاتف الجهود لجميع شرائح المجتمع للحد من الحوادث المرورية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للتنسيق المروري، حملة التوعية المرورية الموحدة الأولى لعام 2017، ضمن مبادرات قطاع المرور، تحت شعار «حياتك أهم من اتصالك»، وتهدف إلى توعية أفراد المجتمع مستخدمي الطرق، خصوصاً السائقين، بالالتزام بقوانين السير والمرور، حفاظاً على السلامة العامة، بعدم الانشغال بالهاتف المتحرك وتطبيقاته أثناء قيادة المركبة.

وأكد الزعابي أهمية تفادي كل ما من شأنه أن يشغل السائق عن الطريق، ويؤدي إلى الإهمال وعدم الانتباه، كالتحدث عبر الهاتف بواسطة اليد، أو كتابة رسائل نصية أثناء القيادة، مشيراً إلى أنه كلما زادت درجة تركيز السائق خلال القيادة زادت قدرته على تفادي المخاطر، محذراً من النتائج الوخيمة التي قد تترتب على انشغال السائق بغير الطريق أثناء القيادة، سواء باستخدام الهاتف النقال أو غيره من الأمور التي تعيق تركيزه وانتباهه على الطريق، الأمر الذي قد يعرض حياته وحياة الآخرين لخطر الحوادث المرورية.

وأشار إلى أن معظم الحوادث المرورية التي تقع في الدولة سببها عدم الانتباه، وانشغال قائد المركبة باستخدام الهاتف أثناء القيادة.