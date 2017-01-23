ضبط راعي غنم يروج المخدرات في أبوظبي



تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط متهم يحمل جنسية دولة آسيوية يعمل بمهنة راعي في أبوظبي بتهمة حيازة وتوزيع كبسولات من مخدر الهيروين بلغت عند ضبطها ما يقارب من 45 كبسولة، وفي التفاصيل أشار رئيس قسم مكافحة المخدرات بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، المقدم طاهر الظاهري، أنه تم تشكيل فرق التحري والمتابعة لرصد تحركات المتهم بعد التأكد من قيامه بتوزيع كبسولات مخدر الهيروين على المتعاطين من الآسيويين بناء على تعليمات من تجار مخدرات خارج الدولة يوجهون المتهم بدفن المخدرات في مكان ويبلغون الزبائن الى استلام المخدر المطلوب بأنفسهم من المكان الذي تم دفن المخدر فيه بعد أن يكونوا قاموا بدفع المبالغ المالية المطلوبة بواسطة التحويلات المالية للتجار في الخارج.

وأضاف الظاهري أن بعد جمع كافة المعلومات وتحليل المعطيات تم متابعة المتهم وضبطه حيث قدم كامل التفاصيل حول عملية توزيع المخدرات وطريقة تسليمها للزبائن وقام بإرشاد فريق التحري الى مكان دفن الكمية التي بحوزته بعد ضبط كمية من الحبوب المخدرة في جيبه، وتم ضبط كمية كبسولات مخدر الهيرويين المخبأة بمعرفة المتهم وتم تحريزها واستكمال ملف التحقيق مع المتهم وتحويله الى الجهات القضائية المختصة.

وأشار المقدم طاهر الظاهري، رئيس قسم مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، أن فرق التحري ومكافحة المخدرات وما تملكه من خبرات وتقنيات قادرة على التصدي لتجار السموم مهما اتبعوا من حيل وخداع وأساليب إخفاء ومتابعتهم وضبطهم لحماية المجتمع من أخطار المخدرات على الشباب والمجتمع، حيث يستهدف تجار المخدرات الشباب ولا يهمهم الا جمع المال دون أي اعتبارات أخرى.