بالفيديو.. ضبط 300 كيلو حشيش ومليون و270 الف حبة كبتاغون في الشارقة

كشف نائب قائد عام شرطة الشارقة العقيد عبدالله مبارك بن عامر خلال مؤتمراً صحافيا عُقد صباح اليوم بمقر القيادة ، تفاصيل قضيتي مخدرات كبرى، تتمحور الأولى، حول ضبط كمية من مخدر الحشيش تزن 300 كيلو غرام في عملية ناجحة أطلق عليها اسم عصابة الظلام ، فيما تكمن القضية الثانية حول ضبط كمية من عقار الكبتاغون تبلغ مليون ومائتين وسبعين ألف قرص تبلغ قيمتها السوقية نحو أربعة واربعين مليون درهم في عملية أطلق عليها اسم حقائب الموت، وذلك بحضور مدير عام العمليات الشرطية، العقيد محمد راشد بيات، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، العقيد عارف حسن بن هديب ونائب مدير إدارة مكافحة المخدرات، الرائد ماجد العسم ومدير فرع الرائد محمد الخميري، وذلك كما ذكرت شرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

وقالت شرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أنه وردت معلومات تفيد بوجود شبكة دولية منظمة تقوم بتهريب المواد المخدرة من خارج الدولة إلى الداخل بقصد جعل دولة الإمارات قناة عبور لدول مجلس التعاون الخليجية.

وتم تشكيل فرق عمل تقوم بالبحث والتحري عن صحة المعلومات الواردة وجديتها حيث تم التأكد من وجود الشبكة الإجرامية داخل الدولة وأنهم قاموا بتهريب العقاقير المخدرة وتخزينها بداخل إحدى الشقق السكنية بالشارقة.

وأضافت الشرطة أنه بالمتابعة والبحث والتحري ومن خلال مصادرها السرية تبين بالفعل وجود مجموعة من الحقائب تحتوي كميات كبيرة من الأقراص المخدرة داخل شقة بأحد الأبراج السكنية بالشارقة ، تم استئجارها من قبل أحد الأشخاص لمدة شهر واحد.

وبعد التدقيق على المعلومات تم تشكيل فريق أمني من إدارة مكافحة المخدرات لمتابعة القضية.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية و بمراقبة الشقة المذكورة ، ومن خلال جمع مزيد من المعلومات فقد تمكن الفريق من تحديد هوية شخصين تبين انهما على علاقة بالقضية ، حيث تقرر القبض عليهما، وبمواجهتهما فقد اعترفا بحيازتهما كمية من الأقراص المخدرة داخل الشقة بغرض بيعها وترويجها بالإشتراك مع أشخاص آخرين.

العقيد بن عامر يفتتح المؤتمر الصحفي للكشف عن قضايا المخدرات pic.twitter.com/iyxcaDlWwb — شرطة الشارقة (@ShjPolice) ٢٣ يناير، ٢٠١٧

#حقائب_الموت

ضبط كمية من المخدرات تبلغ (1270000) مليون ومائتين وسبعين ألف قرص من عقار الكبتاجونhttps://t.co/Qcs8keM0vX pic.twitter.com/xlGWDglD30 — شرطة الشارقة (@ShjPolice) ٢٣ يناير، ٢٠١٧

#عصابة_الظلام

عملية ضبط كمية من المخدرات تزن 300 كيلوجرام حشيشhttps://t.co/XOM43Q9TXR pic.twitter.com/e5Ei5QeVcj — شرطة الشارقة (@ShjPolice) ٢٣ يناير، ٢٠١٧

الرائد العسم يكشف تفاصيل قضية حقائب الموت pic.twitter.com/BuSaeIWoqQ — شرطة الشارقة (@ShjPolice) ٢٣ يناير، ٢٠١٧

الرائد الخميري يكشف تفاصيل قضية عصابة الظلام pic.twitter.com/DniLwsc7o8 — شرطة الشارقة (@ShjPolice) ٢٣ يناير، ٢٠١٧