القبض على أفريقيين يسلبان سائقي أجرة تحت تهديد السلاح

قبضت شرطة الشارقة على شخصين من الجنسية الأفريقية بتهمة السرقة تحت تهديد السلاح، كانا اعتديا على سائقي سيارة أجرة بالسلاح الأبيض ولاذا بالفرار بعدما سرقاه.

وقالت شرطة الشارقة، إن "بلاغا ورد إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة يفيد بقيام اثنين من الجنسية الأفريقية بالاعتداء على سائق سيارة أجرة من الجنسية الآسيوية بالسلاح الأبيض وسرقة نقوده والهروب من الموقع".

ووفق شرطة الشارقة، فقد تعرض سائق آخر في اليوم التالي إلى الاعتداء بنفس الأسلوب، إذ تمكن الجانيان من سرقته ولاذا بالفرار، وبناء عليه جرى تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم و القبض عليهم.

ومن خلال بعض الأوصاف التي أدلى بها أصحاب البلاغات و المعطيات المتوافرة حول الأسلوب الجرمي الذي تتبعه العصابة وتحركاتها، فقد قام الفريق بوضع خطة لضبط أفراد العصابة المذكورة والإيقاع بهم جميعاً أثناء محاولتهم تنفيذ سلسلة من الهجمات على أصحاب سيارات الأجرة، وبمواجهتهما اعترفا بتورطهما في ارتكاب جرائم السرقة تحت تهديد السلاح الأبيض المبلغ عنها، وجرا توقيفهما تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة بالشارقة.

ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد ابراهيم مصبح العاجل أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة عبر الإبلاغ عن أي سلوكيات أو تصرفات تدعو للشك والارتياب والتواصل المستمر مع شرطة الشارقة عبر قنوات التواصل رقم 901 أو 065631111 أو عبر الهاتف 065943210 أو عبر خدمة نجيد للاتصال الآمن على الرقم المجاني800151.