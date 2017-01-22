"استئناف دبي" تؤيد إعدام المتهم بقتل الطفل عبيدة

أيدت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بدبي، اليوم، قرار سابقتها أول درجة باعدام نضال عيسى ابو علي المتهم بقتل ابن موطنه الاردني الطفل عبيدة ابراهيم العقرباوي "9 اعوام" بعد خطفه من امام ورشة والده في امارة الشارقة والتوجه به إلى امارة دبي واغتصابه والقاء جثته على شارع المدينة الجامعية اواخر مايو العام الماضي.

ولا يعتبر الحكم نهائياً بحق المتهم الا بعد ان تنظر به محكمة التمييز اعلى درجة قضائية.

وكانت هيئة محكمة الجنايات في دبي، قضت في أغسطس الماضي بإجماع الآراء بإعدام نضال عيسى أبوعلي، المتهم بقتل الطفل عبيدة إبراهيم العقرباوي، بعد خطفه بالحيلة والاعتداء عليه جنسياً.

وقالت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم إنها "استندت في حكمها إلى أدلة ثبوتية قاطعة، واعتراف حر أدلى به المتهم بعد فسحة من الوقت غير متأثر بجرمه أمام المحكمة في الجلسة الأولى من المحاكمة وأمام النيابة العامة".

ورفضت المحكمة طلب استعمال الرأفة مع المتهم بعد أن هالها ما ارتكبه من جرم بشع.