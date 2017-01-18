إنقاذ فتاة حاولت الانتحار في الفجيرة

أنقذت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني حياة فتاة حاولت الانتحار عن طريق القفز من إحدى البنايات السكنية بالإمارة. وذلك حسبما صرح به مدير عام العمليات الشرطية، العقيد حميد محمد حميد اليماحي، الذي أشار إلى أن التعامل السريع مع البلاغ كان سبباً في إنقاذ حياتها.

و قال إن بلاغاً ورود إلى غرفة العمليات في الساعة الواحدة وخمس وثلاثين دقيقة ظهرا يفيد بوجود فتاة في العقد الثاني من العمر تحاول الإنتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثاني في إحدى البنايات، وعلى فور تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم إنقاذ الفتاه خلال دقيقتين فقط ، وتم نقلها إلى مستشفى الفجيرة لإجراء الفحصالطبي للتأكد من حالتها الصحية .