"الرقابة الغذائية" يغلق ملحمة في أبوظبي لعدم اتباع الاشتراطات الصحية

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مساء أمس الثلاثاء، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية " ملحمة الفوز" والواقعة في شارع السلام في منطقة شرق 10 من مدينة أبوظبي، وتحمل الرخصة التجارية رقم CN-1025561، وذلك لعدم اتباع المنشأة للاشتراطات الصحية، وما يترتب جراء ذلك من خطورة نتيجة على الصحة العامة للمستهلكين.

وأكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز، ثامر القاسمي، أن تقرير إدارة الرقابة الغذائية بالجهاز أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم قيام مسؤولي المنشأة بتعديل أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات التي تم تحريرها خلال زيارة المفتشين لها في الفترات السابقة، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ أمر الإغلاق الإداري بحقها.

وأكد القاسمي أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، مشيراً إلى أن أسباب المخالفات تمثلت في تكرار الممارسات الصحية غير الجيدة في المنشأة وممارستها الغش التجاري ببيعها اللحوم منتهية الصلاحية على أنها صالحة وبيع اللحوم المجمدة على أنها طازجة، حيث سبق أن قام مفتشو الجهاز بتحرير مخالفتين لهذه المنشأة لنفس الأسباب خلال ديسمبر الماضي ويناير الجاري.

وأضاف القاسمي أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار جهود الجهاز التفتيشية لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيدا منا على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الجهاز، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية.

وناشد القاسمي الجمهور بالتواصل مع الجهاز والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الجهاز باتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي .