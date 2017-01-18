وفاة آسيوي وإصابة 3 بحادث تصادم في «الوسطى»

توفي آسيوي يبلغ من العمر 28 عاما وأصيب ثلاثة أشخاص «آسيوي ومواطنيّن» بإصابات راوحت بين البسيطة والمتوسطة في حادث تصادم بين مركبتين وقع أول من أمس على طريق مليحة - الذيد، بالمنطقة الوسطى التابعة لإمارة الشارقة، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات بمركز شرطة المنطقة الوسطى الشامل يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق مليحة- الذيد، وعليه انتقلت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني إلى مكان الحادث وتبين تصادم بين مركبتين أحدهما يقودها مواطن يرافقه آخر، أما المركبة الأخرى فيقودها آسيوي مع رفيقة، ونتج عن الحادث وفاة أحد الأشخاص الآسيويين في موقع الحادث متأثرا بالإصابة البليغة التي تعرض لها وهي نزيف حاد بالدماغ، بينما أصيب الآسيوي الآخر والمواطنيّن مستخدمي المركبة الأخرى بإصابات راوحت بين البسيطة والمتوسطة.