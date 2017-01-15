سنتان حبساً بحق سائق رفض إعطاء عينة فحص مخدرات

كشف المحامي العام المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور في دبي، عن صدور حكم لمحكمة المرور برئاسة القاضي عبدالفتاح العكاري وبحضور رئيس نيابة مساعد عمار الظنحاني ، ضد سائق خليجي 35 سنة بالحبس لمدة سنتين وغرامة قدرها عشرة الاف درهم وابعاده عن الدولة لما اسند اليه، وذلك للامتناع دون مبرر من اعطاء عينة فحص.

وفي التفاصيل اشار المستشار الفلاسي الى ان المحكوم ضده قام بقيادة مركبة بتاريخ 17/11/2016 على شارع الخيل منتهية الترخيص والتأمين ولم يقم بإبراز رخصة قيادته عند طلبها وقام بالهروب من رجال الشرطة وقاد المركبة المذكورة أعلاه بعكس اتجاه السير .

واكد المستشار الفلاسي بان النيابة العامة باشرت اجراءاتها في ملف الدعوى، حيث تم استيفاء الاجراءات اللازمة وقررت على ضوئها إحالة السائق المحكوم ضده إلى محكمة المرور وفق التعديل الجديد للقانون الاتحادي في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لسنة 2016 والذي اوجب عقوبتي الحبس والغرامة معاً، حيث نص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف درهم كل من صدر بحقه اذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازمة لإثبات احتوائها على مواد مخدرة او مؤثرات عقلية من عدمه، وامتنع دون مبرر عن اعطائه.

ومن جهته طالب المستشار الفلاسي السائقين بضرورة توخي اقصى درجات الحيطة والحذر اثناء قيادة المركبات على الطرق، موضحاً ان التعديلات الجديدة قد دخلت حيز التطبيق مؤخرا واصبحت سارية، مشددا على ضرورة المعرفة والالتزام بها وعلى وجه الخصوص قائدي المركبات الميكانيكية والامتثال لتعليمات وتوجيهات رجال الشرطة حال طلبهم، والامتناع عن قيادتها في حال تلقي علاج او دواء بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص من الجهات المختصة بداخل الدولة، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة باقي مستخدمي الطريق.