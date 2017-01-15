وفاة شخص في اصطدام بمركبة متعطلة وسط الطريق

توفي شخص من جنسية عربية صباح أمس، نتيجة اصطدام مركبته بشاحنة صغيرة متعطلة، أثناء توقفها على المسرب الأيسر من طريق رأس الخور، وفق مدير مركز شرطة الراشدية، العميد سعيد حمد بن سليمان، الذي أشار إلى أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وعدم الانتباه. وقال سليمان إن الحادث وقع في 9.37 صباح أمس، حين اصطدمت مركبة «بي إم دبليو» يقودها شخص عربي، بمركبة «بيك أب» يقودها شخص آسيوي، في الاتجاه القادم من جسر بوكدرة إلى جسر المعارض.

وأضاف أن سائق المركبة الأولى كان يقود مركبته بسرعة زائدة. ونتيجة لعدم انتباهه إلى المسرب الأيسر السريع، فقد اصطدمت مركبته بالسيارة الأخرى، التي كانت متوقفة بسبب انفجار إطارها، ما أدى إلى وفاته في مكان الحادث متأثراً بإصابته البليغة.

وأضاف أن مركبات الإسعاف والدوريات التابعة للإدارة العامة للنقل والإنقاذ، انتقلت إلى الموقع، بسبب انحشار السائق.