أروقة المحاكم

- تنظر محكمة الجنايات في دبي قضية متهماً فيها مستشار قانوني (من جنسية دولة أوروبية)، بتزوير بطاقة تصريح دخول نادٍ صحي في البناية التي يقطنها. وحسب أوراق القضية، فإن المتهم أعد البطاقة، وأدرج عليها صورة له، ونسب صدورها للشركة المسؤولة عن النادي.

- أحالت النيابة العامة، إلى محكمة الجنايات في دبي، عامل تنظيف (من جنسية دولة إفريقية)، للاعتداء بالضرب على شاب (من الجنسية الآسيوية)، والتسبب في عاهة مستديمة له.

ووفق أوراق القضية، فإن مشادة كلامية وقعت بين الطرفين، التقط خلالها العامل عصا خشبية، كانت ملقاة على الأرض، وضرب الشاب بها على رأسه، فسقط أرضاً ودخل في غيبوبة. وأكد تقرير الطب الشرعي أن الضربة تسببت في نزيف بدماغ المجني عليه، بعد دخول عظام من الجمجمة إلى المخ، الأمر الذي كاد أن يودي بحياته، لولا نقله على الفور بواسطة الإسعاف إلى المستشفى، وإجراء عملية جراحية، مشيراً إلى أن المجني عليه لم يُشفَ، وأن الضربة سببت له عاهة مستديمة.

- تحاكم موظفة خدمة عملاء (من جنسية دولة عربية)، في قضية اختلاس 8000 درهم عائدة إلى أحد العملاء، ولم تودعها في خزينة المعثورات المسؤولة عنها، غير أن أمرها اكتشف من قبل مسؤوليها في العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

- يحاكم أمام محكمة الجنايات في دبي زائر (من جنسية دولة إفريقية)، بعد أن ألقى مفتشو الجمارك القبض عليه، عند محاولته دخول الدولة عبر مطار دبي الدولي، وبحوزته 36 كبسولة بلاستيكية، تحتوي على مادة الهيروين.