قادت معلومات تلقتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، تفيد بحيازة وتعاطي شاب الحشيش، إلى القبض على خمسة آخرين (جميعهم من جنسية دولة عربية).

وحسب إفادة الشرطة، فإنه عند توجه فريق من الإدارة إلى مقر سكن الشاب للقبض عليه متلبساً، وتفتيش مقر سكنه، كان برفقته خمسة شباب في المسكن ذاته، في حالة تشير إلى أنهم تحت تأثير المخدرات، فتحفظوا عليهم جميعاً، وعثر داخل المنزل على أقراص «ترامادول»، وبعض الغرامات من مخدر الحشيش.

وذكرت النيابة العامة، التي أحالت قضية الشبان الستة إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم، أن المتهم الأول هو من كان يحوز أقراص الترامادول والحشيش، وأنه هو الذي سهل للآخرين تعاطيها.

وأسندت النيابة، بحق المتهم الأول، جناية تسهيل تعاطي مؤثر عقلي للغير، وجنحتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وتعاطي مؤثرين عقليين، وللمتهمين الآخرين تعاطي المؤثرات العقلية.