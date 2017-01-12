اتهام صيدلي بإضافة "ترامادول" على وصفتين وتعاطي مؤثر عقلي

حجزت محكمة استئناف ابوظبي، قضية تزوير وصفتين طبيتين لأدوية مراقبة وتعاطي مؤثرات عقلية، متهم فيها شخص صيدلي يحمل جنسية دولة أحد الدول العربية، للحكم إلى جلسة الـ 25 من يناير الجاري.

وكانت محكمة أول درجة ادانت المتهم عن الاتهامات المسندة إليه، وقضت بسجنه ثلاث سنوات للارتباط وابعاده خارج الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ملاحظة طبيبة تعمل بإحدى المستشفيات الخاصة بأبوظبي أن هناك إضافة لعقار "الترامادول" على وصفة طبية سبق أن كتبتها لإحدى مريضاتها، الأمر الذي دعاها لإبلاغ إدارة المستشفى والصيدلية التي صرفت الدواء للوقوف على الموضوع ومعالجة الخلل الذي حدث، حيث تبين أن هناك صيدلي قام بصرف وصفتين مختلفتين اضيف اليهما عقار الترامادول، وكلتاهما تحملان بصمة الختم الخاص به، وبسؤاله عن الموضوع أنكر معرفته بأي شيء أو قيامه بتزوير الوصفتين، وعلى أثر ذلك تم اللجوء إلى الجهات الأمنية المختصة لتقوم بدورها.

بدورها، أسندت النيابة العامة للصيدلي خمس اتهامات، تمثلت في تزوير محررين رسميا وهو وصفتا أدوية مراقبة صادرة من هيئة الصحة بأبوظبي، وادخال تغيير على محرر بأن أضاف عقار الترامادول، واستعمل المحرر المزور لاحتجاج بها لدى جهة عمله بصيدلية المستشفى الخاص، والإشراك مع اخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب التزوير بأن ساعده وأمده بيانات الوصفة الطبية لعقار الترامادول، بالإضافة إلى تهمة تعاطي المؤثر العقلي "الترامادول".

وأنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه، موضحاً أنه قام كما يقتضي عمله كصيدلي بصرف النوع الأول المكتوب بالوصفة الطبية، ولم يقم بإضافة عقار الترامادول بالوصفة، أو استعمالها والاحتجاج بها وتبديل عقار الترامادول الموصوف بالوصفة الطبية، مؤكداً أن يتناول عقار الترامادول بموجب وصفة طبية كونه مصاب بتهتك الأربطة و الأوتار، والتي تسبب له آلام بصفة مستمرة ناجمة عن ما تسببه من التهابات و تجمع سوائل في مكان التهتك، وقد أجريت له جراحة استكشافية واصلاح للأربطة والأوتار التالفة بإحدى المستشفيات الخاصة في موطنه، وأرفق التقرير الطبي موثقاً وفق الأصول بملف الدعوى، وكذلك لديه وصفة طبية لتعاطي "الترامادول" صادرة من المستشفى الذي يعمل فيه داخل الدولة.