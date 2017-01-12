محاكمة أجنبي حاول سرقة «صرافة» بقنبلة «وهمية»

أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، عاطلاً عن العمل يحمل جنسية أجنبية، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة محاولة سرقة مبلغ مالي من محل صرافة عن طريق التهديد، بأن ادعى لموظفة في المحل أنه يحوز قنبلة اتضح لاحقاً أنها وهمية، وطلب منها تسليمه المبلغ.

وبينت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أعد شكلاً يشبه القنبلة، استخدمه في تهديد موظفة بمحل الصرافة، وادعى لها أنه سيفجر المحل في حال عدم تسليمه المبالغ المالية التي طلبها، إلا أن الموظفة تمكنت من مماطلته، وأبلغت الشرطة.

وقالت الموظفة، في التحقيقات، إنه في يوم الواقعة، حضر المتهم إلى المحل، ووقف أمام النافذة الزجاجية الموجودة خلفها، فحاولت الاستفسار منه عن الخدمة التي يريدها، وإن كان يرغب باستلام أو تحويل الأموال، غير أنه لم يجبها وسلمها قصاصة ورقية عليها أرقام باللغة الإنجليزية، وأبلغها بأنه يتوجب عليها أن تسلمه المبالغ المذكورة في تلك القصاصة، وفي حال لم تستجب سيفجر المكان، كونه يحوز قنبلة، وأبلغها بأن هناك شخصين ينتظرانه في الخارج.

• النيابة العامة وجهت إلى المتهم، البالغ من العمر 38 عاماً، جنايتي الشروع في السرقة بالإكراه، والتهديد بارتكاب جناية.

وأشارت إلى أنه أثناء ذلك أخرج عبوة ملفوفة بلاصق بلاستيكي أسود اللون، ووضعها أمامها وأبلغها أنها القنبلة التي سيستخدمها، فقامت على الفور بالضغط على جرس الإنذار المرتبط بشرطة دبي، وبدأت في مماطلته بهدف تمكين الشرطة من الحضور وإلقاء القبض عليه، وادعت أنها لا تستوعب طلبه، وطلبت منه إعادة ما قاله، وأعادت إليه القصاصة الورقية التي استلمتها منه، غير أنه أحس بأنها أبلغت الشرطة، فأخذ اللفافة التي كان يزعم أنها قنبلة وغادر المكان هارباً، فيما حضر رجال الشرطة وأخبرتهم بالواقعة.

وقال شرطي إنه بعد سماع إفادة الموظفة المبلغة، تم تحديد شخصية المتهم وإلقاء القبض عليه، واستدعاء الموظفة التي تعرفت إليه في طابور التشخيص ثلاث مرات متتالية.

وقالت النيابة العامة، في التحقيقات، إن المتهم أقر أمام المحققين بأنه توجه في يوم الواقعة إلى محل الصرافة، وتوجه إلى الموظفة وسلمها ورقة بيضاء عليها أرقام لمبالغ مالية (250 ورقة نقدية من فئة 500 درهم)، وسألها إن كان لديهم تلك المبالغ، وحاولت الاستفسار منه عن سبب طلبه لذلك المبلغ، فكرر سؤاله عليه فأجابته بالإجابة ذاتها، وأخبرها بأنه يحتاج إليه، وأخرج علبة مناديل ورقية ملفوفة بشريط لاصق ووضعها على الطاولة أمامها، وادعى أنها قنبلة، وأنه سيفجر بها المكان، وعندما شعر بمماطلة الموظفة غادر المكان خشية حضور الشرطة، إلا أنه القي القبض عليه لاحقاً.

ووجهت النيابة للمتهم، البالغ من العمر 38 عاماً، جنايتي الشروع في السرقة بالإكراه، والتهديد بارتكاب جناية المصحوب بطلب، والمعاقب عليها في مواد قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، فيما أجلت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات النظر في القضية، إلى 29 من يناير الجاري.