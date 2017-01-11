الإمارات اليوم

السيطرة على حريق محدود في مصفاة الرويس

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شهدت مصفاة الرويس حريقا محدودا تم السيطرة عليه مساء اليوم حيث تم التعامل معه من قبل الجهات المعنية بالتنسيق بين فريق إدارة الأزمات في أبوظبي و فرق الدفاع المدني.


وذكرت شرطة أبوظبي إنها تعاملت مع الحريق الذي نشب بإحدى وحدات مصفاة الرويس غرب بالتعاون مع الدفاع المدني و"أدنوك" حيث تم تفعيل فريق إدارة الأزمة بشرطة ابوظبي من خلال مديرية شرطة المنطقة الغربية لمواجهة الحدث و بمشاركة جميع الوحدات و الجهات المعنية والمختصة ، مؤكدة أنه تم السيطرة على الحريق  .


وأكد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي عدم وجود خسائر في الأرواح أو وقوع اضرار أو تأثيرات على المناطق المحيطة  بموقع الحريق، داعيا الجمهور إلى عدم الانسياق وراء اي أخبار غير موثوقة المصدر منعا لتداول الشائعات حول حريق مصفاة الرويس.

من جهتها قالت "ادنوك" انه  يتم حاليا العمل على تحقيق وتقيم شامل ، للحادث وانه لم يأثر على انتاج الشركة .

 

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