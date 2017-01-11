دهس امرأة وابنتها في الشارقة

أصيبت امرأة عربية تبلغ (28 عاماً) وابنتها البالغة (خمس سنوات) بإصابات بليغة إثر تعرضهما للدهس خلال وجودهما على شارع جمال عبدالناصر في إمارة الشارقة، الأمر الذي استدعى إدخالهما إلى قســـم العناية المركـــــــزة بمستشفى القاسمي في الشارقة.

وأكد تقرير طبي من المستشفى استقرار الحالة الصحية العامة للأم وابنتها، شارحاً أنهما تعرضتا لكسور وكدمات في الرأس والأنف والركبتين واليدين، فضلاً عن نزيف خارج الرئة.

وأضاف أن الأم وضعت على جهاز التنفس الاصطناعي.

إلى ذلك، قال تقرير من شرطة الشارقة حول الحادث، إن «الأم وابنتها لم تكونا ملتزمتين بخط عبور المشاة عند وقوع الحادث».