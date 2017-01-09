شرطيان يحبطان سرقة متجر مجوهرات بمترو دبي

أحبط شرطيان تابعان لشرطة دبي جريمة سرقة مجوهرات من أحد المتاجر التابعة لمحطة الاستاد في مترو دبي، وفق نائب مدير إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي المقدم محمد عبيد العبار الذي أشار إلى أن متهمين أسويين غافلا موظف المحل وسرقا المجوهرات وحاولا الفرار.

وقال المقدم محمد عبيد العبار إن الشرطي أول ناصر عبد الله سعيد، والشرطي أول سعيد سالم ربيع، تصرفا بقدر كبير من الاحترافية واستطاعا القبض على المتهمين أثناء محاولة هروبهم، وتم تسليمهما إلى مركز شرطة القصيص لتحرير بلاغ بشأنهما وإحالتهما إلى النيابة العامة فيما تم تكريم الشرطيين تقديراً على جهودهما وسرعة رد فعلهما.