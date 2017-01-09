ربة بيت تقتل رضيعها بعد تعذيبه والدهس عليه بقدميها

كشفت النيابة العامة في دبي، اليوم، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، تفاصيل قضية ربة بيت من دولة خليجية قتلت طفلها الرضيع "14 أشهر"، عمداً بعد أن طرحته أرضاً ودهست على بطنه بقدميها بقوة وعنف فأحدثت به اصابات أدت إلى وفاته، مشيرة إلى أنها دأبت على تعذيب الطفل وضربه وكانت تُخفي الكدمات التي على وجهه بمسحوق تجميل.

وبينت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأسرة والأحداث في دبي، أن المتهمة التي تبلغ من العمر 33 عاماً، دأبت على تعذيب الطفل بحسب ما أفادتا به شقيقتها وخادمتها وأنها كانت تعامله بعنف حيث كانت تضع عند اطعامه الملعقة في فمه بقوة كما أنها عند وقت الاستحمام كانت تضعه على أرضية المرحاض وهو عار من ملابسه، وأنه كان يبكي لساعات طويلة في الليل ولا تحاول اسكاته في حين كانت تهتم به فقط عند وجود والده في المنزل.