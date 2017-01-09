ثأر في دولة أسيوية وراء جريمة بشعة في دبي

ضبطت شرطة دبي 3 متهمين أسيويين بقتل شخص من جنسيتهم نفسها، إثر توجيه طعنات متفرقة إليه وفصل رأسه عن جسده، نهاراً في منطقة سكنية على شارع الشيخ زايد قبل هروبهم من المكان.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري " إن الثأر هو الدافع وراء ارتكاب الجريمة بهذه الطريقة الانتقامية البشعة، وذلك على خلفية عداوة بين أسرتي المتهمين والمجني عليه في بلادهم.

فيما ذكر مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد سالم الرميثي أن اثنين من المتهمين حاولا الهروب من منفذ حدودي، لكن دبر لهما فريق العمل في القضية كميناً، وأقنعاهما بالاختباء في شاحنة على اعتبار أنها متوجهة إلى دولة مجاورة، لكنهما فوجئا بدخولهما إلى مركز الشرطة.