الإمارات اليوم

«عين شرطة دبي» تسجل 1430 بلاغاً بواسطة الجمهور

التاريخ::
المصدر:

سجلت خدمة «عين الشرطة» التي أطلقتها الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي عبر تطبيقها على الهواتف المتحركة، 1430 بلاغاً خلال العام الماضي وفق مدير الإدارة العميد خالد ناصر الرزوقي، الذي أشار إلى أن هذا العدد يعكس تجاوباً كبيراً من قبل أفراد الجمهور.

وقال إن خدمة «عين الشرطة» هي نافذة تفاعلية، تمكن الجمهور، من مستخدمي تطبيق شرطة دبي على أجهزة «آي فون» من التواصل مع شرطة دبي للإبلاغ عن التجاوزات، التي تشمل أي مشاحنات، أو أي سلوك غير اجتماعي، أو تصرفات من شأنها التسبب في صدام مع الآخرين، أو تعاطي المخدرات وبيعها.

 

قصص رئيسة
آخر الأخبار
متوفر في App Store متوفر في Google Play

المزيد من الأخبار المحلية
مواد ذات علاقة
معرض الصور
فيديو
مواقيت الصلاة
المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
دبي 05:45 07:05 12:27 15:28 17:48 19:18
أبو ظبي 05:49 07:09 12:31 15:32 17:52 19:22
الشارقة 05:45 07:05 12:27 15:28 17:48 19:18
عجمان 05:45 07:05 12:27 15:28 17:48 19:18
رأس الخيمة 05:41 07:01 12:23 15:24 17:44 19:14
الفجيرة 05:39 06:59 12:21 15:22 17:42 19:12
أم القيوين 05:45 07:05 12:27 15:28 17:48 19:18