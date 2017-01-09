«عين شرطة دبي» تسجل 1430 بلاغاً بواسطة الجمهور

سجلت خدمة «عين الشرطة» التي أطلقتها الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي عبر تطبيقها على الهواتف المتحركة، 1430 بلاغاً خلال العام الماضي وفق مدير الإدارة العميد خالد ناصر الرزوقي، الذي أشار إلى أن هذا العدد يعكس تجاوباً كبيراً من قبل أفراد الجمهور.

وقال إن خدمة «عين الشرطة» هي نافذة تفاعلية، تمكن الجمهور، من مستخدمي تطبيق شرطة دبي على أجهزة «آي فون» من التواصل مع شرطة دبي للإبلاغ عن التجاوزات، التي تشمل أي مشاحنات، أو أي سلوك غير اجتماعي، أو تصرفات من شأنها التسبب في صدام مع الآخرين، أو تعاطي المخدرات وبيعها.