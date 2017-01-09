ضبط 22.5 طن بضائع غير مرخصة في العين

ضبطت بلدية مدينة العين متمثلة في إدارة الرقابة والتفتيش بالقطاع الشرقي أخيراً بمنطقة الخرير (معسكر الشركات) 22.5 طناً من بضائع متنوعة من الباعة الجائلين غير المرخصة ضمن حملات مستهدفة العمالة السائبة وما تمارسه من سلوكيات خاطئة وخطرة تشوه المظهر الحضاري للمدينة.

تعتبر الحملة الخامسة ضمن الحملات التفتيشية المفاجئة، وتم مصادرة 17.5 طناً من البضائع ومنها منتجات غذائية متنوعة وملابس تم تحويلها الى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى إتلاف خمسة أطنان من البضائع غير صالحة للاستهلاك عن طريق مركز أبوظبي للنفايات، التي تم اتخاذ الإجراء القانوني بشأنها، كما اثمرت الحملة عن تحرير عدد 11 مخالفة للباعة الجائلين.

وذكر رئيس قسم المظهر العام في ادارة الرقابة والتفتيش بمركز بلدية مزيد احمد سرحان الحمودي، أن حملات الإدارة سواء المفاجأة أو المخططة منها تأتي ضمن الدور الإجرائي والرقابي لبلدية مدينة العين وشركائها الاستراتيجيين في التصدي للظواهر السلبية والممارسات غير القانونية، التي تشوه المظهر العام للمدينة، وتروج لمنتجات غير خاضعة للرقابة وغير ملتزمة بالاشتراطات الصحية المعتمدة والمرخصة.