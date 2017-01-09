محاكمة عصابة بتهمة محاولة سطو على سيارة نقل أموال

كشفت النيابة العامة في دبي، أمس، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، تفاصيل قضية محاولة سطو «فاشلة» على سيارة نقل أموال خلال وجودها في منطقة بني ياس.

وبينت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين فشلوا في تنفيذ جريمتهم بسبب سرعة ادخال الموظفين الأموال ويبلغ حجمها 10 ملايين درهم، إلى السيارة المصفحة وإغلاقهم الأبواب.

وأشارت إلى أن المتهمين تقاسموا الأدوار في المراقبة وقيادة السيارة لغرض الهرب والهجوم على حاملي حقائب المبالغ المالية، مبينة أن اثنين منهم هاجما حاملي المال أثناء إخراجها من البنك ناحية السيارة، إلا أن حامل حقائب تمكن من دخول السيارة وإغلاق الأبواب قبل الإمساك به.

وطالبت النيابة العامة الهيئة القضائية بإنزال أقصى عقوبة بحق المتهمين، مشيرة إلى أنهم خططوا مسبقاً لسرقة المبالغ المالية أثناء عملية نقل الأموال من بنك.

وأكدت النيابة العامة أن احد المتهمين طعن واحداً من حاملي الحقائب في بطنه بعد فشله في الحصول على المال، لافتة إلى أنه تم الاتصال بالشرطة، وتمكنت بعد البحث والتحري من القبض على المتهمين.