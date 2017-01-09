انخفاض مؤشر الجرائم المقلقة في دبي خلال العام الماضي

انخفض مؤشر الجرائم المقلقة في دبي من 47.3 خلال عام 2015 إلى 42 جريمة لكل 100 ألف من السكان في العام الماضي وفق سجلات الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي اطلع عليها مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري خلال جولته التفتيشية للإدارة.

وقال المنصوري خلال الجولة التي حملت شعار "لن ننساك" تقديراً للقائد العام لشرطة دبي الراحل الفريق خميس مطر المزينة باعتباره ابناً لإدارة التحريات، إن الإدارة حققت الهدف المرجو منها خلال العام الماضي بعد تجاوز مؤشر الجرائم المقلقة 50 جريمة لكل 100 ألف من السكان.

وأضاف أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للتحريات حققت نتائج جيدة بضبط 493 قضية، وتحويل 562 متهماً إلى الجهات المختصة، لافتاً إلى أنها تتضمن اقساماً متخصصة في مكافحة جرائم النصب والاحتيال والتزوير والتزييف ومكافحة الغش التجاري والقرصنة.

وأشار إلى أن إدارة المطلوبين ألقت القبض على 13 ألفا و398 مطلوباً محلياً في قضايا مالية كما ضبطت 227 مطلوباً دولياً في تهم مختلفة بارتفاع نسبته 13% عن العام 2015

وأكد أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية سجلت قضايا نوعية ودولية خلال العام الماضي وساهمت في الكشف عن الأساليب الجديدة التي يتبعها المجرمون، مشيرا إلى أن قوة جهاز شرطة دبي تستند في جانب منها على قاعدة بيانات ومعلومات مهمة وفق آليات عمل متطورة وممنهجة

وكشف أن هناك قضايا توصلت إليها الإدارة العامة للتحريات أخيراً دون أن يتم الإبلاغ عنها، بسبب التواجد المستمر والقدرة على تغطية كافة مناطق الاختصاص بوسائل متنوعة تشمل الدوريات العسكرية والمدنية وشبكة كبيرة من المصادر.

وأوضح أن إدارة الخيالة التابعة للإدارة العامة للتحريات ساهمت بدورها في النتائج التي تحققت إذ قامت بتسيير1814 دورية خيالة في مناطق الاختصاص وضبطت 31 مركبة مطلوبة و24 مطلوبا، وشاركت في تأمين 77 مباراة خلال العام الماضي. وساهم قسم الخدمات الاجتماعية بالخيالة في إعداد 231 مناسبة خلال العام الماضي منها ستة عروض و11 مشاركة في سباقات القدرة ونظم 25 سباقا للقدرة وقدم 95 علاجا لمركز دبي لتأهيل المعاقين و79 علاجا لمركز دبي لنمو الطفل وقام بتدريب 65 فردا على ركوب الخيل.

وأطلق المنصوري خلال جولته التطبيق الذكي للشعبة البيطرية الخاص بتنظيم الملف الطبي للخيول فيما يتعلق بعملية التطعيمات اللازمة والبرنامج العلاجي وقاعدة بيانات لخيول الإدارة وسهولة حفظ واسترجاع المعلومات.