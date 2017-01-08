محامي المتهم بقتل الطفل عبيدة: موكلي أبدى ندمه ومتهيء لأي عقوبة

حجزت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف في دبي، قضية الأردني (نضال.ع.ع - 49 عاماً) المتهم بقتل ابن موطنه الطفل عبيدة للحكم في 22 يناير الجاري، بعد أن استمعت لدفاع المحامي الدفاع علي مصبح الذي قدم مرافعته أمام المحكمة وطلب الحكم على موكله باستخدام الرأفة.

ورفض المتهم الذي ظهر خلال الجلسة الجلسة التي عُقدت صباح الاحد حليق الرأس التعليق أمام المحكمة على ما جاء في التقرير الطبي، قائلاً: ليس لدي ما أقوله، فيما أشار المحامي المنتدب عنه أنه التقى بموكله في سجنه اربع مرات أبدى خلالها ندمه على فعلته وأنه متهيء نفسياً لأي عقوبة تصدرها المحكمة بحقه.

وقال المحامي مصبح أنه خلال لقائه بالمتهم في سجنه شعرت أنه نادم ومتهيء في نفس الوقت لأي عقوبة تصدرها المحكمة بحقه، مضيفاً أن المتهم أبلغه أنه منبوذ من عائلته ومن زوجة والده، وأنه كان يعامل من قبل والده بطريقة سيئة.

وذكر أن المتهم تحدث معه عن تفاصيل حياته وكيف تعرض لأشياء كثيرة ولماذا أقدم على ارتكاب الجرائم وذلك بسبب عدم احتوائه من أحد.

وأضاف مصبح أن المتهم أبلغه أنه أدمن على تناول المشروبات الكحولية بعد تعاطيها لمدة 30 عاماً.

واعتبر المحامي مصبح أن ما جاء من نتائج في تقرير اللجنة الطبية الخاصة بفحص القوى العقلية للمتهم نضال "متناقضة"، قائلاً: اللجنة ذكرت أن المتهم معاد للمجتمع ولم تذكر في نفس الوقت هل يعتبر ذلك مرضاً يمكن علاجه أم لا.

وعلّق مصبح على تقرير اللجنة الطبية الخاصة بفحص المتهم بالقول: اللجنة ذكرت أن المتهم مُدرك لأفعاله وذلك أتركه لعدالة المحكمة.

بدوره، تمسك المحامي بالحق المدني، على الطلبات التي تقدم بها سابقاً لدى الهيئة القضائية.